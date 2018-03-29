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Слуцкий назвал высылку дипломатов США из РФ адекватным ответом на действия Вашингтона

Политика
29 марта, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что взаимоотношения двух стран не находились на столь низком уровне даже в годы холодной войны

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "абсолютно адекватным ответом" решение о высылки 60 дипломатов США из РФ.

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"Ответ России на высылку дипломатов РФ из США абсолютно адекватный и симметричный. Американская администрация дошла до крайней степени в своей русофобской истерии и предприняла беспрецедентно резкие шаги по разрушению двусторонних отношений, не имея для этого никаких вразумительных оснований. Мы вынуждены принять зеркальные меры и выслать ровно такое количество американских дипломатов и отозвать согласие на открытие консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

При этом он вновь повторил, что такого низкого уровня во взаимоотношениях двух стран не было даже в годы холодной войны. "Сейчас, похоже, наступила эра ледникового периода. И вина за это лежит целиком и полностью на американской стороне. Мы призывали и призываем Вашингтон не усугублять дальше эти процессы", - добавил глава комитета.

"Что касается других европейских столиц, выславших дипломатов в знак солидарности с Лондоном из-за дела Скрипаля, уверен, что ответ России будет также симметричным", - заключил Слуцкий.

Россия объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля, заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство американского посла Джона Хантсмана. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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