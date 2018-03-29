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Россия поставила Запад перед "зеркалом"

Политика
29 марта, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что зеркальный ответ будет дан всем странам, предпринявшим антироссийские шаги

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг объявил, что в ответ на антироссийские действия, предпринятые под предлогом дела Скрипалей, Москва высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Зеркальные меры будут приняты также в отношении всех других стран, осуществивших высылку российских дипломатов.

Россия, добавил при этом Лавров, стремится к установлению истины в инциденте в Солсбери. Для этого она созывает внеочередную сессию исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля.

Зеркальный ответ

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персона нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

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Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

Министр объявил, что всем странам, предпринявшим антироссийские шаги, будет дан зеркальный ответ. Посол США в России Джон Хантсман, сообщил Лавров, был вызван в четверг в МИД РФ, где ему было изложено содержание российских мер в отношении США. "Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге", - сказал глава МИД РФ.

"В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий", - добавил министр.

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Подробности встречи Рябкова с Хантсманом сообщили в МИД РФ практически сразу же после завершения выступления Лаврова.

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В министерстве уточнили, что 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Сотрудники генконсульства США в Санкт-Петербурге должны освободить предоставленное им здание до 31 марта.

Рябков обратил внимание Хантсмана на сделанное им ранее заявление о возможном аресте российских государственных активов в США. Американский посол был предупрежден, что реализация такой угрозы "приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности".

Рябков предупредил Хантсмана также и о том, что в случае новых враждебных действий Вашингтона против российских дипломатических учреждений Россия примет дополнительные меры в отношении американского посольства и генконсульств. "Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", - подчеркнули в МИД РФ.

Инициатива в ОЗХО

Но целью России, указал Лавров, является не реагирование на действия Запада, а установление истины в деле Скрипалей.

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Лондон же уже вынес вердикт, хотя даже в Скотленд-Ярде признают, что на расследование потребуются месяцы. Великобритания при этом отказалась действовать в соответствии с международными нормами, установленными в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО), а вместо этого нашла в ней технический пункт, позволяющий члену ОЗХО обратиться за помощью в ее секретариат, не привлекая к расследованию сторону, к которой возникли вопросы.

"Хочу сразу сказать, что эта статья позволяет Техническому секретариату ОЗХО только установить химический состав вещества, который будет предъявлен для анализа, - подчеркнул глава МИД РФ. - Никаких возможностей подкрепить, верифицировать выводы, к которым британцы якобы пришли, у Технического секретариата нет, он не наделен такими правами".

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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье

Россия же в деле установления истины намерена продолжать работать с партнерами через ОЗХО. "Чтобы добиться нормального разговора, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", - объявил Лавров.

"Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее - затеянная грубейшая провокация", - указал российский министр.

Состояние здоровья Юлии Скрипаль

Глава МИД РФ во время своего выступления сообщил, что Россия впервые получила от Лондона информацию о состоянии здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль, пострадавшей в инциденте в Солсбери. "Она, как они написали, быстро идет на поправку", - сказал министр. Лавров добавил, что Россия вновь потребовала предоставить консульский доступ к россиянке.

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Практически в то же время, когда Лавров объявлял об ответных мерах, британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Она находится в районной больнице Солсбери, ее состояние быстро улучшается. Состояние Сергея Скрипаля остается "критическим, но стабильным", говорится в сообщении.

Лавров ранее указывал, что сами потерпевшие могли бы пролить свет на обстоятельства инцидента в Солсбери. Каких- либо заявлений Юлия Скрипаль пока не сделала.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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