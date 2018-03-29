"Ъ": конференция по вопросам борьбы с терроризмом состоится в ООН в июне

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Конференция высокого уровня глав контртеррористических ведомств пройдет на площадке ООН 28-29 июня 2018 года. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном на сайте издания в четверг вечером, сообщил глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

"<…> на площадке ООН в Нью-Йорке 28-29 июня состоится конференция высокого уровня глав контртеррористических ведомств. Надеемся, что она будет результативной и позволит укрепить связь между практиками, занимающимися вопросами противодействия терроризму "24 часа семь дней в неделю", определиться с главными направлениями ударов по глобальной террористической инфраструктуре", - сказал он.

Воронков уточнил, что повестка дня мероприятия прошла несколько раундов консультаций с государствами-участниками. В рамках четырех сессий на конференции будут рассмотрены вопросы обмена информацией и ресурсами в борьбе с терроризмом, противодействия экстремизму, в частности в интернете, а также роли ООН в содействии международному сотрудничеству в контртеррористической сфере.

Отвечая на вопрос об уровне участников конференции, дипломат отметил, что состав делегаций - дело стран-участниц, однако в ООН рассчитывают на "разговор на одном - профессиональном языке". "Словом, теперь все зависит от политической воли государств использовать универсальную площадку ООН, чтобы дать мощный сигнал "террористическому общаку", что 193 страны мира едины в своем намерении к действию искоренить это чудовищное явление", - пояснил он.

По мнению главы контртеррористического управления, вопрос противодействия международному терроризму - одна из тем, которая могла бы объединить мировое сообщество, так как "ни одна страна не застрахована от этого зла". По его словам, только в Ираке и Сирии были задействованы до 40 тыс. иностранных боевиков, из которых в живых остались до 15 тыс.

"Словом, борьба с террором - несомненно, объединительная тема международной повестки дня. Посмотрите, ведь вокруг нее нет соперничества, какая из стран делает эту работу лучше или хуже, все заинтересованы в том, чтобы искоренить этот бич, угрожающий глобальной безопасности, стабильности, развитию", - подчеркнул Воронков.