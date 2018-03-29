Инфраструктуру для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подготовят к ноябрю 2019 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вся инфраструктура, необходимая для проведения в Челябинске в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров БРИКС, будет готова к ноябрю 2019 года. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Москве на межведомственном совещании под председательством советника президента РФ Антона Кобякова, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям [саммитам ШОС и БРИКС]: утверждена дорожная карта, определены все объемы работ. Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года", - цитирует Дубровского пресс-служба.

В совещании принимали участие представители федеральных ведомств, правительства Челябинской области, фонда "Росконгресс" и других профильных организаций.

По информации пресс-службы, Кобяков отметил, что проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс разностороннему развитию города и региона в целом. В частности, усовершенствуют конгрессно-выставочную, гостиничную, аэропортовую, дорожную инфраструктуру, применят передовые экологические решения и т.д.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. "Росконгресс" назначили единственным исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

ШОС и БРИКС

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.