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В ГД считают, что США хотят дестабилизировать РФ, организуя вброс дезинформации

Политика
29 марта, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Депутат Адальби Шхагошев поддержал ранее высказанное спикером Думы Вячеславом Володиным мнение, что распространение недостоверных новостей может быть способом разжигания "цветных революций" в РФ

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США занимаются масштабным вбросом дезинформации в информационное поле России в надежде дестабилизировать ситуацию, подобно тому, как они это делали в 1990-е годы для разжигания конфликтов на Северном Кавказе, заявил журналистам в четверг первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Таким образом, Шхагошев поддержал ранее высказанное спикером Госдумы Вячеславом Володиным мнение о том, что распространение недостоверных новостей в РФ может быть одним из способов разжигания "цветных революций" в России. По словам Володина, подобные вбросы могли быть инициированы со стороны спецслужб США, либо непосредственно украинскими властями.

Шхагошев напомнил об американском подходе к ситуации на Северном Кавказе в 1990-е годы. "Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов", - заявил Шхагошев.

"Эти американские структуры информационно и политически поддерживали террористов в Чечне. Кроме того, они поддерживали экстремистов финансово, что подтверждают имеющиеся доказательства, оказывали им техническую поддержку, занимались переброской боевиков", - напомнил единоросс.

По его словам, "бывшему тогда американскому президенту прямо говорили и называли фамилии, кто этим занимается в США, но ЦРУ продолжало поддерживать именно чеченских террористов и их лидеров, называя их никак иначе, как повстанцами". "Конечная цель всех тех действий было расшатывание ситуации на Кавказе и отделение региона от России", - отметил депутат. В тот переходный для России период, добавил он, "американские спецслужбы были уверены, что добьются своей цели, и таким образом желали решить задачу по дестабилизации ситуации в целом в России".

"Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети", - подчеркнул Шхагошев.

Володин ранее привел пример, что "по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран". Причем, указал он, "все эти сообщения вбрасывались через Украину, а известно, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа".

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