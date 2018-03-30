Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Торговый представитель России в США Александр Стадник оказался в списке российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории. Он подтвердил это в четверг в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС.

Стадник в настоящее время находится в столице России. Новость о том, что он попал в перечень высылаемых из США российских дипломатов, застала его в Москве, куда отправился несколько дней назад на заседание коллегии Министерства экономического развития.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов России (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная Вашингтоном и Лондоном при поддержке Парижа и Берлина акция произошла на фоне отравления в городе Солсбери бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами. Трансатлантические союзники обвиняют в причастности к покушению на Скрипаля Россию. Москва отвергает причастность к этому инциденту.