Переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И назначены на 5 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И пройдут в Москве 5 апреля. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"4-5 апреля планируется рабочий визит в Россию спецпредставителя председателя КНР, члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым назначены на 5 апреля".

Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Ван И обменяются мнениями "о состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углубления взаимной координации в международных и региональных делах". Ранее визит Ван И в Россию планировался на 27-28 марта. Однако позже было принято решение о переносе визита на более позднюю дату из-за изменений в графике российского руководства в связи с трагедией в Кемерове.