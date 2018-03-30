Депутат Мособлдумы попросил налоговую службу проверить Павла Грудинина на нарушения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Депутат Московской областной думы Владимир Жук направил запрос в налоговую службу с просьбой проверить возможные факты уклонения бизнесмена Павла Грудинина от уплаты налогов. Об этом сообщил региональный телеканал "Подмосковье 360".

"Депутат Московской областной Думы Владимир Жук подал запрос в Межрайонную инспекцию ФНС №14 по городу Видное. Он хочет уточнить, ведется ли проверка по факту ухода от налогов главой "Совхоза имени Ленина" Павлом Грудининым. Обращение было направлено 29 марта, а официальный ответ должен быть дан в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Жук напомнил, что во время избирательной кампании у Грудинина были обнаружены не заявленные ранее счета и земельные участки. Депутат отметил, что бизнесмен при этом занимал пост председателя Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. "Поскольку фактов очень много, теперь, когда схлынула вся политическая история, можно спокойно разобраться с цифрами и документами", - добавил Жук.

Грудинин был кандидатом от КПРФ на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года. На момент своей регистрации он указал пять счетов в зарубежных банках и сведения о ценных бумагах. Одновременно с этим он подал уведомление о том, что больше не хранит деньги за границей. Позднее стало известно, что у него осталось несколько незакрытых счетов в Швейцарии и в Австрии. 7 марта 2018 года Центризбирком принял решение внести сведения о выявленных счетах кандидата в информационные плакаты, которые висели на всех избирательных участках в день голосования 18 марта.