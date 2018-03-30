В Кремле назвали решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне ничем не обоснованным

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. В Кремле назвали решение о прекращении вещания российской телекомпании RT в Вашингтоне ничем не обоснованным и дискриминационным.

"Юристы сейчас рассматривают в деталях (эту ситуацию - прим. ТАСС), но пока это выглядит на первый взгляд как ни чем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента не может сам по себе являться основанием для исключения такого или иного СМИ из кабеля [кабельного телевещания]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что такие меры свидетельствуют о "дискриминационной политике в отношении СМИ в США".

Песков отметил, что "ситуация достаточно противоречивая, потому что вопреки действующему контракту, кабельные сети заявили, что больше не будут предоставлять услуги для RT". "Это очень настораживающая, пугающая тенденция, подобные волюнтаристские действия свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении СМИ в США, что противоречит законодательству Соединенных Штатов, противоречит тем декларациям о приверженности свободе слова и демократии, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона", - заявил представитель Кремля.

Он еще раз подчеркнул, что в Кремле серьезно изучают эту ситуацию и считают ее "очень опасной и чреватой".

Прекращение вещания

Вещание российской телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля. Как сообщало агентство Bloomberg, причиной тому является прекращение работы двух телевизионных станций - WNVT и WNVC. До сих пор они обеспечивали ретрансляцию в районе столицы США более чем десятка иностранных телеканалов, в том числе RT, а также германской Deutsche Welle, французской France 24, турецкого ТРТ.

Телестанции WNVT и WNVC прекращают работу в связи с тем, что они решили продать телевизионные частоты, на которых они вещают, для использования компаниями беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится через год, однако, согласно процедуре, вещание станций должно прекратиться сейчас, передает агентство.

После прекращения работы ретранслирующих компаний RT пропадет из сетки вещания провайдеров кабельного телевидения в районе Вашингтона. До сих пор российская телекомпания присутствовала в сетке, поскольку американские законы требуют от кабельных фирм предоставлять клиентам доступ ко всем каналам, ведущим вещание в данном регионе, отмечает агентство.

В ноябре 2017 года RT по требованию министерства юстиции США зарегистрировался в качестве иностранного агента. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила агентству Bloomberg, что российская компания намерена продолжить работу с фирмами-партнерами для распространения передач в столице и других регионах США. Однако она отметила, что решение министерства юстиции США, обязавшего RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, осложнило эту работу.