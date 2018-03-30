Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фраза о готовности США выиграть гонку вооружений не звучала во время телефонного разговора 20 марта президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера 29 марта сообщила, что Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом предупредил, будто Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победить в ней. "Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем", - процитировали они фрагмент заявлений Трампа.

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов данные сообщения СМИ. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль делал соответствующее сообщение по результатам того телефонного контакта, где было сказано все, "что посчитали необходимым". "Российская сторона никогда не предавала публичности и гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", - добавил Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля 20 марта, в ходе телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры также высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. "В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - отмечалось в сообщении пресс-службы. Кроме того, президенты обсуждали вопросы экономического сотрудничества, сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, дальнейшие двусторонние контакты и проработку вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", - подчеркивалось в сообщении Кремля.