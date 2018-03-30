Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений

Политика
30 марта, 12:43 дата обновления: 30 марта, 12:50 UTC+3

Ранее телекомпания NBC сообщила, что американский лидер во время телефонного разговора с президентом РФ предупредил, будто Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победить в ней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фраза о готовности США выиграть гонку вооружений не звучала во время телефонного разговора 20 марта президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера 29 марта сообщила, что Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом предупредил, будто Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победить в ней. "Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем", - процитировали они фрагмент заявлений Трампа.

Смотрите также

Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО

Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере

NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ

Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов данные сообщения СМИ. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль делал соответствующее сообщение по результатам того телефонного контакта, где было сказано все, "что посчитали необходимым". "Российская сторона никогда не предавала публичности и гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", - добавил Песков.

Как сообщала пресс-служба Кремля 20 марта, в ходе телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры также высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. "В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - отмечалось в сообщении пресс-службы. Кроме того, президенты обсуждали вопросы экономического сотрудничества, сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, дальнейшие двусторонние контакты и проработку вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", - подчеркивалось в сообщении Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Песков не считает цензурой свою просьбу не публиковать запись встречи со студентами ВШЭ
5
Предприятие Ростеха завершило госиспытания новейшего зенитного комплекса "Багульник"
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама