Песков: РФ не развязывала дипвойн, США сами вынудили ее отвечать на высылку дипломатов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. США вынудили Россию к ответным мерам на высылку российских дипломатов, однако Москва открыта к выстраиванию добрых отношений с другими странами, в том числе с США. "Россия не развязывала никаких дипломатических войн", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов [мерами] по высылке дипломатов и так далее, - отметил он. - Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия - в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном. Россия остается открытой для налаживания добрых отношений, мы хотим этих отношений". "Президент [РФ Владимир] Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания развития добрых отношений со всеми странами, включая США", - напомнил представитель Кремля.

Песков не согласился с мнением главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая назвала реакцию Москвы на высылку российских дипломатов "немотивированной". "Мы не согласны, конечно же, с такой оценкой", - заявил он.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.

Россия позже объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.