Аксенов допустил сокращение числа вице-премьеров Крыма до восьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что не примет никого на должность вице-премьера республиканского правительства, курирующего вопросы транспорта, энергетики и ЖКХ, вместо ушедшего в отставку Владимира Серова. Об этом он сообщил в пятницу журналистам. В таком случае число его заместителей сократится до восьми человек.

"Еще нет [кандидатуры на эту должность]. Возможно, что все останется в таком же режиме [восемь, а не девять заместителей] и будет перераспределение [обязанностей] между курирующими вице-премьерами. Решение окончательное еще не приняли", - сказал Аксенов.

Ранее он сообщил, что в настоящее время сферу ЖКХ временно курирует вице-премьер республики Юрий Гоцанюк, еще один заместитель Аксенова Виталий Нахлупин курирует вопросы транспорта, а третий - Игорь Михайличенко - вопросы министерства топлива и энергетики.

"Серов сегодня уволен, просто не будем добавлять нового. Хотя само направление ЖКХ - это супертяжелое направление, которым по большому счету даже один вице- премьер должен заниматься", - отметил Аксенов.

45-летнего Серова назначили вице-премьером Крыма 11 июля 2017 года, ранее он возглавлял администрацию крымского города Судак.