Песков оставил без комментариев вопрос о сроках ответных санкций против ряда стран ЕС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о возможных сроках ответных шагов России на высылку рядом европейских государств дипломатов РФ.

"Утро вечера мудренее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.

Россия 29 марта объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.