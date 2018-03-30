В МИД РФ вызвали послов западных стран

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МИД РФ сегодня вручит послам стран, выславших российских дипломатов, ноты протеста и объявит об ответных мерах. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за так называемого дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - информировали в министерстве.

Как передает корреспондент ТАСС, в центральное здание МИД на Смоленской площади уже прибыли послы ФРГ, Франции, Польши и Италии, а также главы диппредставительств Нидерландов, Албании, Румынии, Украины, Латвии, Литвы и Македонии. Ранее российское дипведомство посетил глава британского диппредставительства Лори Бристоу, он не стал раскрывать цель визита.

В четверг Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Дело Скрипаля и высылка российских дипломатов

26 марта американские власти объявили о высылке 60 дипломатических работников из РФ (46 человек из Вашингтона, двоих из нью-йоркского генконсульства, еще 12 работников постпредства РФ при ООН стали персонами нон грата), а также об остановке работы генконсульства РФ в Сиэтле.

Также о высылке разного количества российских дипломатов сообщили во многих европейских странах, а в НАТО сократили состав российского представительства при организации с 30 до 20 человек.

ЕС также отозвал для консультаций своего посла в Москве, к этим мерам также присоединились Словакия, Болгария, Португалия, Люксембург и Мальта. Эти дипломатические меры были приняты на фоне отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля в Солсбери, в котором западные страны обвиняют Москву.

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании и позже получившего убежище в Соединенном Королевстве, произошло 4 марта, когда он и его дочь Юлия, согласно версии британских спецслужб, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позже в Лондоне заявили, что это вещество было создано в России, и потому обвинили Москву в причастности к нападению. В свою очередь российская сторона отвергла любые спекуляции на этот счет, отметив, что работа по созданию такого вещества ни в СССР, ни в России не проводилась. Не представив существенных доказательств, власти королевства выслала из страны 23 дипломата РФ и объявили о новых антироссийских мерах, после чего Москва решилась на ответные действия, выслав из страны аналогичное число работников британского посольства, распорядившись закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и остановить деятельность Британского совета в РФ.