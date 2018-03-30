Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Великобритании. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

Ранее сегодня посол Великобритании в Москве Лори Бристоу был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему был "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

"Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - указали в российском дипведомстве.

В министерстве также заявили о готовности Москвы к предметному и ответственному взаимодействию с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.