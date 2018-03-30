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Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании

Политика
30 марта, 15:12 дата обновления: 30 марта, 15:18 UTC+3

Послу Лори Бристоу был заявлен протест в связи с действиями британской стороны, которые привели к высылке российских дипломатов из ряда государств

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Великобритании. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

Ранее сегодня посол Великобритании в Москве Лори Бристоу был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему был "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

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"Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - указали в российском дипведомстве. 

В министерстве также заявили о готовности Москвы к предметному и ответственному взаимодействию с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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