МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил посла России в Абхазии.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, одним из указов Семен Григорьев освобожден от должности посла России в Абхазии. На этот пост назначен Алексей Двинянин.

"Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в президентском указе о назначении.

Григорьев стал послом в Абхазии в октябре 2008 года. Согласно информации на сайте МИД РФ, Двинянин до нынешнего назначения был в министерстве заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ.