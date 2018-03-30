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Путин сменил посла России в Абхазии

Политика
30 марта, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

На этот пост назначен Алексей Двинянин

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил посла России в Абхазии.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, одним из указов Семен Григорьев освобожден от должности посла России в Абхазии. На этот пост назначен Алексей Двинянин.

"Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия", - говорится в президентском указе о назначении.

Григорьев стал послом в Абхазии в октябре 2008 года. Согласно информации на сайте МИД РФ, Двинянин до нынешнего назначения был в министерстве заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ.

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