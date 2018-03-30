Россия высылает дипломатов восьми стран

ТАСС, 30 марта. Россия высылает дипломатов некоторых стран Европы. Так, дипработники Финляндии, Италии, Польши, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции и Эстонии должны покинуть РФ в течение недели. Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.

Россия высылает двух итальянских дипломатов, им дана неделя на то, чтобы покинуть страну, сообщили в МИД Италии. "Представитель посольства Италии в РФ был вызван сегодня в МИД, где ему было объявлено о решении выслать двух сотрудников диппредставительства. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в недельный срок", - говорится в заявлении.

Москва также высылает четырех польских дипломатов в качестве зеркальной меры в ответ на решение Варшавы выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщило в пятницу польское внешнеполитическое ведомство.

"Информируем, что 20 марта 2018 года посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк был вызван в МИД РФ, где ему сообщили о признании четырех членов польского дипломатического персонала нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 апреля 2018 года", - указано в сообщении.

Россия также уведомила Финляндию о решении выслать одного финского дипломата - сотрудника посольства страны в Москве. "Россия вышлет одного дипломата, который работает в посольстве Финляндии, находящемся в Москве. Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала был уведомлен об этом МИД России 30 марта", - говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги. "Мне только что сообщили, что два дипломата должны покинуть страну, - сказала она. - Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать". При этом дипломат не исключила, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

Россия также высылает одного латвийского дипломата, сообщило агентство Leta со ссылкой на пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса. "Наш временный уполномоченный делопроизводитель в пятницу был вызван в российское министерство иностранных дел, где ему объявили, что один из латвийских дипломатов до вечера 6 апреля должен покинуть Россию", - сказал он. Представитель МИД не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Марис Риекстиньш.

Три литовских дипломата высылаются из России в качестве ответных мер Москвы, сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник главы МИД Литвы. "Россия проинформировала о высылке трех литовских дипломатов из посольства в Москве", - уточнила она. Об этом решении российская сторона, по словам Якилайтене, уведомила посла в РФ Ремигиюса Мотузаса.

Как ранее на этой неделе предположил советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас, в случае высылки из РФ своих дипломатов в Вильнюсе надеются на их замену. "Мы к этому [к высылке] готовы и найдем решение, найдем новых людей, которые будут направлены для работы в посольство", - сказал он. Советник выразил надежду на то, что общее количество литовских дипломатов в РФ не уменьшится. "Высылка не означает упразднение той или иной должности, а лишь нежелательность пребывания в стране определенного человека", - пояснил он.

Россия также высылает одного дипломата Швеции в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщает Reuters. Кроме того, будет выслан военный атташе Эстонии, сообщил портал Delfi.

В российский МИД в пятницу вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручаются ноты протеста и объявляется об ответных мерах.

История вопроса

26-29 марта несколько стран объявили о высылке российских дипломатов. В том числе США высылают 60 дипломатов, Украина - 13, Германия, Канада, Польша и Франция - по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному.

Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.

В четверг об ответных мерах было объявлено послу США в РФ Джону Хантсману.