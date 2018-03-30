Все сенаторы сдали декларации о доходах в срок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Все сенаторы сдали декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Совета Федерации со ссылкой на главу комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрия Воробьева.

"По информации Юрия Воробьева, председателя комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами СФ, декларации сдали все члены верхней палаты парламента", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, парламентарии должны ежегодно в срок до 1 апреля сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов своих семей за прошлый год, после чего эти сведения размещаются на сайте палаты.

Требование о предоставлении и размещении в СМИ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности РФ, федеральных госслужащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных госорганов и госорганов субъектов РФ действует с 2009 года.