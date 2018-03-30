ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Эстонии в угодничестве США после запрета въезда в страну 49 россиянам. Об этом он сообщил в Telegram.

Ранее, правительство Эстонии одобрило на заседании предложение главы МИД Свена Миксера запретить въезд в страну десяткам иностранцев из так называемого списка Магнитского "за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права".

"Власти Соединенных штатов уже давно внесли меня в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя я там ни разу не был и не планировал туда лететь, а также заблокировали все мои несуществующие счета. Теперь власти Эстонии. <…> Вот это лживое угодничество, оно опаснее и страшнее открытой ненависти", - написал Кадыров.

По его словам, подобным государствам не стоит доверять. "Своим поведением они унижают народ своих стран", - отметил глава Чечни.

Въезд в Эстонию также закрыли спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову и заместителю министра внутренних дел региона Апти Алаудинову. "Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель министра внутренних дел по ЧР - начальник полиции Апти Алаудинов и я больше не сможем посещать Эстонию. Хочу спросить у эстонских властей - а когда это мы к вам собирались? Да и что там делать?" - написал на своей странице в социальной сети Mylistory председатель парламента Чечни.

По его словам, за громкими заявлениями властей Эстонии о правах человека и противостоянии "российской агрессии" стоит "низкопоклонническая" по отношению к США позиция.

"Знаете, звучит смешно, когда о правах человека говорят в стране, где сегрегация людей по языковым и национальным признакам закреплена на законодательном уровне. К сожалению, в своих угоднических устремлениях Эстония, как и Литва, и Латвия утратили свою национальную идентификацию", - написал Даудов.