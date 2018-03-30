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Посол РФ в США считает, что Москве и Вашингтону пора обсуждать настоящие проблемы

Политика
30 марта, 17:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Анатолий Антонов напомнил, что Россия так и не получила доказательств о причастности ее граждан к вмешательству в американские выборы

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Вашингтону и Москве пора начать обсуждать настоящие вызовы, с которыми сталкиваются страны, а не обмениваться обвинениями. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, опубликованном на сайте телеканала в пятницу.

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"Пришло время, чтобы мы перестали обвинять друг друга. Пришло время начать настоящий диалог о настоящих проблемах", - подчеркнул дипломат.

Говоря о текущей ситуации в отношениях между странами, Антонов отметил: "Мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена. Это токсичная атмосфера". "И я даже шутил с моим пресс-секретарем о том, говоря, что сейчас Россия виновата во всем, даже в плохой погоде", - отметил он.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон так и не предоставил Москве доказательства причастности россиян к вмешательству в выборы в США. Говоря о гражданах РФ, которым американские власти предъявили соответствующие обвинения, посол отметил, что президент России Владимир Путин ранее "дал ясно понять, что они не нарушили российские законы".

Дипломат также подчеркнул, что в России живут, согласно "российским законам, не в соответствии с американскими законами". "Предоставьте доказательства, улики, вы говорите они у вас есть, и мы готовы с ними ознакомиться", - добавил он.

Ни мотивов, ни доказательств

Комментируя отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию, Антонов подчеркнул, что у Москвы не было никаких мотивов для этого. "Давайте снова вспомним историю, - сказал он. - Этот человек был бывшим шпионом, да? Он провел пять лет в российской тюрьме, потом он провел пять лет в Лондоне".

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"Позвольте, есть только один вопрос. У нас есть мотив убивать его накануне выборов президента России?" - добавил посол.

Антонов также констатировал, что нет никаких улик, говорящих в пользу причастности России к делу Скрипаля. "Мы предложили нашим британским коллегам предоставить нам доказательства, предоставить нам улики потенциальной причастности или так называемой причастности российской стороны к инциденту", - напомнил он.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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