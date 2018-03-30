Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Политика
30 марта, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Россия не развязывала никаких дипломатических войн"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Дипломатическая война", развернувшаяся между странами Запада и Россией из-за так называемого дела Скрипалей, получила в пятницу логическое продолжение: послы ряда стран, ранее объявивших о высылке российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией, были вызваны в министерство иностранных дел РФ, где им объявили об ответных мерах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 марта сообщил, что Россия высылает 60 сотрудников американских дипломатических представительств, а также отзывает согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. По поступающим оттуда сообщениям, сотрудники генконсульства уже вовсю вывозят из здания мебель и коробки с вещами.

Смотрите также

Россия поставила Запад перед "зеркалом"

Комментируя высылку зарубежных дипломатов из России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта напомнил, что РФ "была вынуждена предпринять ответные шаги", но "остается открытой для налаживания добрых отношений" с США и другими странами.

Тем временем британские СМИ сообщают, что состояние подвергшейся 4 марта отравлению в городе Солсбери российской гражданки Юлии Скрипаль быстро улучшается, она уже может самостоятельно пить и принимать пищу. Пострадавший вместе с ней ее отец Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ и британский шпион, продолжает оставаться в "критическом, но стабильном состоянии".

Ответные меры

О дипломатическом демарше, предпринятом в ответ на действия зарубежных стран, на Смоленской площади объявили в середине дня в пятницу. "30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипломатических миссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за так называемого дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - сообщили в министерстве.

На этой неделе основные зарубежные партнеры Великобритании, принявшие на веру утверждения ее властей о том, что РФ будто бы несет ответственность за отравление Скрипалей, в рамках скоординированной акции заявили о высылке российских дипломатов, либо иных шагах. США решили выслать сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле. Германия, Канада, Польша и Франция решили выслать по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. Украина объявила о высылке сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

30 марта большинство вызванных на Смоленскую площадь послов предпочли не давать комментариев прессе. Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич не стал раскрывать содержание объявленных ему ответных мер, сказав лишь, что Берлин "остается готовым к открытому диалогу". Он также заявил, что "в связи с инцидентом в Солсбери в интересах российского правительства предпринять все возможное, чтобы внести ясность, прозрачность и дать ответы на все поставленные вопросы".

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги. "Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать", - сказала она, не исключив при этом, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

Вслед за этим из зарубежных стран стали поступать сообщения о том, что в отношении их дипломатических представительств в РФ были предприняты зеркальные меры.

Новые требования к Лондону

Отдельно в МИД был вызван посол Великобритании в России Лори Бристоу, которому "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

Смотрите также
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье

"Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - сообщили в МИД РФ.

В министерстве также заявили о готовности Москвы к предметному и ответственному взаимодействию с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к инциденту с отцом и дочерью Скрипалями.

Ранее власти Великобритании, бездоказательно обвинив Россию в причастности к инциденту в Солсбери, выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Американские дипломаты вывозят вещи

Вечером 29 марта было объявлено о высылке 60 американских дипломатов - 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Кроме того, до 31 марта должна быть прекращена работа генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Как сообщил корреспонденту ТАСС с места событий, в середине дня 30 марта из здания диппредставительства на Фурштатской улице начали вывозить на автомобилях коробки с вещами и предметы мебели. При этом каких-либо объявлений, оповещающих о скором закрытии генконсульства, на дверях не размещено, флаг США на здании приспущен.

Представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил ТАСС, что "генконсульство должно освободить не только здание на Фурштатской улице, но и резиденцию генерального консула в Гродненском переулке".

Генконсульство США было открыто в Ленинграде в 1972 году, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге незначительно повлияет на получение виз для граждан РФ, так как ситуация с их получением давно была сложной из-за больших очередей, и туристы предпочитали обращаться в американские консульства в соседних странах, прежде всего в Латвии и Эстонии, сообщил ТАСС заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии Павел Румянцев.

Россия - за объективное расследование

Комментируя 30 марта высылку из России зарубежных дипломатов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "Россия не развязывала никаких дипломатических войн".

"Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов [мерами] по высылке дипломатов и так далее, - отметил он. - Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия". "Россия остается открытой для налаживания добрых отношений, мы хотим этих отношений", - добавил Песков.

Смотрите также

Британский МИД назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление меры РФ в отношении дипломатов

Володин назвал логичным решение МИД РФ о закрытии консульства и высылке дипломатов США

Косачев: "гонку высылок" дипломатов могут прекратить только те, кто ее начал

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия категорически не согласна с выдвинутыми против нее огульными обвинениями в причастности к отравлению отца и дочери Скрипалей и "хочет беспристрастного и объективного расследования". Именно с этой целью Москва инициировала созыв внеочередной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Песков пояснил, что Россия намерена "более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией, потому что в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-то материалы об этом деле от страны, где это происшествие и произошло". По его словам, фактический отказ властей Великобритании сотрудничать и предоставлять ответ на запросы Москвы "дает основания для активных действий в рамках единственно компетентной в этом вопросе международной организации".

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО в связи с инцидентом в Солсбери на 4 апреля.

Улучшение состояния Юлии Скрипаль

На фоне продолжающихся дипломатических баталий из Великобритании второй день подряд поступают сообщения о заметном улучшение состояния Юлии Скрипаль. Как проинформировал в пятницу телеканал Sky News, находящаяся в больнице молодая женщина может самостоятельно принимать пищу и пить.

Ранее 29 марта вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице английского Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

Посольство России в Великобритании назвало известие об улучшении здоровья Юлии Скрипаль "хорошей новостью" и потребовало предоставить к ней консульский доступ. "Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года (между СССР и Соединенным Королевством)", - сообщило дипломатическое представительство на своей странице в Twitter.

Улучшение состояния Юлии Скрипаль позволяет усомниться в версии Лондона о том, что действительно произошло в Солсбери, сказал ТАСС программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Поступают новости о том, что Юлии Скрипаль лучше. Это должно позволить провести более объективное расследование", - выразил он надежду. "Кроме того, сразу возникают вопросы, действительно ли это было такое токсичное средство, как так называемый "Новичок", от воздействия таких средств обычно последствия бывают более плачевные", - добавил эксперт.

В российских социальных сетях ранее появлялись сообщения о том, что 7 марта, через три дня после инцидента в Солсбери, Юлия заходила в свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Официальные подтверждения этих сообщений отсутствуют.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Дания Литва Чехия Латвия Грузия Швеция Мальта Польша Россия Италия Канада Испания Украина Венгрия Албания Бельгия Франция Эстония Румыния Болгария Германия Ирландия Хорватия Молдавия Словакия Норвегия Австралия Финляндия Македония Нидерланды Люксембург Черногория Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
2
ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
3
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
4
Умерла народная артистка России Наталья Попович
5
WADA получило новый инструмент давления на Россию
6
Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах
7
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники