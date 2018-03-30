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МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами

Политика
30 марта, 17:28 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами, безосновательно высылаемыми из Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США, - информировали в министерстве. - В последние дни - после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России - американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт".

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