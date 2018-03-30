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Reuters: Россия высылает четырех канадских дипломатов в качестве ответной меры

Политика
30 марта, 18:47 UTC+3

Ранее МИД РФ вручил ноты протеста руководителям дипмиссий стран, выславших российских дипломатов

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ТАСС, 30 марта. Россия высылает четырех канадских дипломатов в ответ на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

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Ранее в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд государств в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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