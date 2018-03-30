Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор в преддверии встречи лидеров РФ и Турции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор в преддверии встречи лидеров двух стран. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - отметили в министерстве.

4 апреля в Турции состоится встреча президентов стран астанинского формата по Сирии - России, Турции и Ирана. До этого главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут двустороннюю встречу.