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Захарова: Москва считает провокацией досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
Политика
30 марта, 20:35
UTC+3
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Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
©
Валерий Шарифулин/ТАСС
Москва расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота" - Захарова.
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