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Посол РФ в Болгарии разъяснил в МИД позицию России по делу Скрипаля

Политика
30 марта, 20:48 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

По словам Анатолия Макарова, он "выразил озабоченность по поводу беспрецедентного натиска, который Великобритания и США оказывают на страны - члены ЕС и НАТО"

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СОФИЯ, 30 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров на встрече с заместителем главы болгарского дипломатического ведомства Юрием Штерком разъяснил в пятницу позицию РФ по делу Скрипаля.

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"Встреча прошла в нормальном деловом режиме, болгарская сторона озвучила свою позицию по делу Скрипаля, а я, в свою очередь, проинформировал о российской позиции по этому вопросу. Выразил озабоченность по поводу беспрецедентного натиска, который Великобритания и США оказывают на страны - члены ЕС и НАТО. Мы передали документы - имеющуюся у нас информацию по делу Скрипалей и письмо главы МИД России Сергея Лаврова, адресованное вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой, с подробной информацией о позиции России, в том числе с учетом положений конвенции о запрещении химического оружия", - рассказал корр. ТАСС Макаров.

В сообщении пресс-центра МИД Болгарии, поступившем в пятницу в представительство ТАСС, отмечается, что "решения ЕС и НАТО по делу Скрипаля представляют, в том числе, и болгарскую позицию. "Все действия, предпринятые союзами - результат согласованного решения государств-членов и выражение суверенного решения и действий болгарского правительства. Наша позиция - выражение солидарности по отношению к союзникам", - заявил Штерк во время разговора.

"Мы ждем результатов расследования обстоятельств и фактов в связи с нападением в Солсбери, - подчеркнул Штерк. - На данном этапе Болгария считает свои действия достаточными, а целесообразность дальнейших шагов будет зависеть от получения дополнительной информации <...> Мы должны вместе установить виновников происшествия и наказать их в соответствии с законом. Рассчитываем, что российская сторона поможет установить виновных".

Дело Скрипаля и высылка российских дипломатов

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

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Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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