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Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки дипломатов РФ

Политика
31 марта, 1:15 UTC+3

В первую очередь попытки осуществляются в отношении вынужденных покинуть американскую территорию по решению Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США резко активизировали в последние дни попытки вербовочных подходов к российским дипломатам, прежде всего вынужденным покинуть американскую территорию по решению Вашингтона. Это подтвердил в пятницу на встрече с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

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"В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении в первую очередь уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", - заявил посол.

"Хочу сказать, что это - не единичные случаи, - отметил Антонов. - Я вынужден сообщать об этих случаях не единично в Москву".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон). Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов России (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная Вашингтоном и Лондоном при поддержке Парижа и Берлина акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к этому инциденту.

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