Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсульство РФ в Сиэтле закрывается 30 марта

Политика
31 марта, 1:25 UTC+3

По словам Анатолия Антонова, сотрудников распределят по Генконсульствам в Вашингтоне, Нью-Йорке или Хьюстоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генконсульство РФ в Сиэтле

Генконсульство РФ в Сиэтле

© AP Photo/Elaine Thompson

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон) закрывается в пятницу в 17:00 (03:00 мск субботы), его сотрудники из США выдворены не будут, их распределят между российскими диппредставительствами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов в беседе с группой российских журналистов.

"Сегодня, то есть 30 марта, прекращает деятельность в 17:00 наше генеральное консульство в Сиэтле. Мы там арендуем помещение в одном из офисных зданий в Сиэтле", - рассказал дипломат. "Наши дипломаты могут остаться еще до 25 апреля, но с 25 апреля мы должны покинуть нашу собственность. Собственность - это резиденция, где живет генеральный консул", - уточнил Антонов.

Смотрите также
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье

"Что касается людей, американцы не поставили вопрос о их сокращении или выдворении. Они поставили вопрос так, что если российская сторона примет решение взять их к себе в Вашингтон, или в Нью-Йорк, или в Хьюстон, то у них есть возможность продолжить работу. Исходя из этого мы и распределяем наших дипломатов по нашим трем точкам", - сказал он. "Что касается собственности, американцы действуют по той же схеме, что и в Сан-Франциско: нас просят освободить российскую собственность - то есть здание, где проживает генеральный консул - но нам сказали, что нас допускать к этому не будут", - добавил он.

"Принципиальный вопрос - флаг. У нас принципиальное решение - не снимать флаг с резиденции генерального консула. Мы оставляем это на совести, порядочности американских коллег", - пояснил глава российской дипмиссии.

Антонов заявил, что объявленные персонами нон грата российские дипломаты вылетают из США в Москву в субботу, 31 марта.

"31 марта все дипломаты, которые объявлены персонами нон грата, вместе со своими семьями вылетают домой", - отметил он, добавив, что вместе с членами семей Соединенные Штаты покидает в итоге 171 человек.

Россия, по словам руководителя дипмиссии, предоставила два самолета. "Один самолет залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк, заберет оттуда 14 семей и полетит непосредственно в Москву", - пояснил Антонов, добавив, что посольство "обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться".

Он подчеркнул, что уже в пятницу началась погрузка их вещей в самолет.

Также Антонов сообщил, что высылка российских дипломатов нанесла ущерб посольству России в США, но оно будет продолжать энергично работать для стабилизации российско-американских отношений.

"Я считаю, что потенциалу посольства нанесен ущерб, уезжают люди, которые отвечали за конкретные сферы взаимодействия с Соединенными Штатами - в области культуры, торговли, экономики, сотрудничества в космосе", - сказал он.

"Посольство не снизит своей эффективности, будет продолжать энергично работать для стабилизации российско- американских отношений, чтобы не допустить их дальнейшего ухудшения или сваливания в пропасть, потому что ухудшать уже казалось бы и некуда", - отметил глава российской дипмиссии.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Антонов, Анатолий Иванович Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
2
Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве
3
Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
4
Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники