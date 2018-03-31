МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом в субботу ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разница между количеством российских и британских дипломатов - более 50 человек", - сказала она.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.