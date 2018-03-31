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МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек

Политика
31 марта, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение выслать британских дипломатов принимается в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников диппредставительств РФ

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Материал из 1 страницы
Вид на здание МИД

Вид на здание МИД

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом в субботу ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Разница между количеством российских и британских дипломатов - более 50 человек", - сказала она.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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