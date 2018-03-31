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Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу

Политика
31 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Александр Яковенко отметил, что британская сторона "ведет себя очень безответственно"

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко считает, что дело Сергея Скрипаля, смерть российского предпринимателя Николая Глушкова 12 марта и досмотр самолета "Аэрофлота" в лондонском Хитроу - связанные события. Такое мнение дипломат высказал в эфире телеканала "Россия 1" в субботу, комментируя досмотр сотрудниками британской пограничной службы и таможни рейса авиакомпании "Аэрофлот" в лондонском Хитроу в пятницу.

"И провокация в Солсбери, и убийство [российского предпринимателя Николая] Глушкова, как мы теперь понимаем, и то, что произошло в Хитроу, - это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать - это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно", - сказал он.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что досмотр самолета "Аэрофлота" не был связан с расследованием дела Скрипаля. Источники издания утверждают, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска".

В пятницу в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров". Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
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Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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