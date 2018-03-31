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Грудинин признался, что Зюганов в ходе избирательной кампании был для него психотерапевтом

Политика
31 марта, 12:55 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО область 31, марта. /ТАСС

Лидер коммунистов со своей стороны отметил, что "согласиться идти в такой политический бой" мог только смелый, очень мужественный и преданный трудовому народу человек

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РОЖДЕСТВЕНО, Московская область, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин признался, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ходе прошедшей избирательной кампании был для него психотерапевтом.

"Геннадий Андреевич Зюганов, единственный, наверное, в этом зале, кто посмотрел все [теле]эфиры. После каждого моего выступления был звонок, и он говорил: "Вот здесь ты прав, хорошо", - или: "Здесь надо поправить". И он работал психотерапевтом. Я бы не смог выдержать...", - заявил Грудинин, выступая в субботу на пленуме коммунистов.

Зюганов со своей стороны отметил, что "согласиться идти в такой политический бой [выборы президента] мог только смелый, очень мужественный и преданный трудовому народу человек".

"Для него [Грудинина] это было морально-политическое испытание. Я, конечно, выступал не только как специалист-консультант и человек, переживший много избирательных кампаний", - добавил Зюганов.

Президентские выборы в РФ состоялись 18 марта. Согласно утвержденным Центризбиркомом России итогам голосования, Владимир Путин набрал 76,69% голосов, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
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