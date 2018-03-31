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Зюганов уверен, что КПРФ является единственной реальной оппозицией в стране

Политика
31 марта, 12:59 дата обновления: 31 марта, 14:04 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО РОЖДЕСТВЕНО Московская, область. /ТАСС

По мнению лидера партии, "позиции ЛДПР резко ослабли, перспективы "Справедливой России" еще более туманны"

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РОЖДЕСТВЕНО, Московская область. /ТАСС/. КПРФ остается единственной в стране реальной оппозиционной силой, заявил в субботу лидер партии Геннадий Зюганов на мартовском пленуме коммунистов.

"Мы - единственная реальная оппозиция, единственная альтернатива власти", - подчеркнул Зюганов.

По его словам, КПРФ "стойко выдержала прошедшую избирательную кампанию". Обращаясь к присутствующим на пленуме однопартийцам, он поблагодарил их "за мужество, стойкость перед новыми вызовами". "Я уверен, мы преодолеем вместе любые трудности", - подчеркнул Зюганов.

"Надо опираться на интересы народа, тогда и будет устойчивость и надежность", - заявил лидер коммунистов.

По его мнению, "позиции ЛДПР резко ослабли, перспективы "Справедливой России" еще более туманны". "Она ["Справедливая Россия"] не решилась сунуться в предвыборную гонку и вплотную приблизилась к точке завершения своего жизненного цикла", - считает политик. Говоря, как он выразился, о "проекте Собчак", то, на его взгляд, "на данном этапе налицо полный крах либералов".

Новый курс развития страны

КПРФ готова к серьезным переговорам с властями по вопросу формирования нового курса развития страны, заявил Зюганов.

"Как бы сложно ни было, но наши двери открыты для серьезных переговоров. В любой стране партия, которая имеет второй результат (на выборах президента страны - прим. ТАСС), привлекается для того, чтобы обсудить будущее страны. Мы готовы со своей программой сесть за стол переговоров для того, чтобы страну мирно и демократично вывести из кризиса", - подчеркнул Зюганов.

"Я хочу чтобы власти предержащие услышали эту нашу позицию", - отметил он. По словам политика, партия "готова к переговорам по формированию нового курса, новой политики".

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КПРФ ЛДПР "Справедливая Россия" Выборы президента РФ - 2018
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