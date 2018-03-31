Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство не комментирует информацию о возможном закрытии торгпредства России в Лондоне

Политика
31 марта, 13:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, марта. /ТАСС

Представитель российского диппредставительства считает целесообразным обратиться за комментарием в МИД Великобритании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне не комментирует информацию газеты The Daily Telegraph, согласно которой власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель российского диппредставительства.

"Посольство не комментирует утечки в СМИ. Полагаем целесообразным обратиться за комментарием в МИД Великобритании", - сказал он.

Ранее корреспондент ТАСС направил запрос во внешнеполитическое ведомство с просьбой прокомментировать эту информацию. Пока получить оперативного комментария не удалось.

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
2
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
3
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
4
Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"
5
МВД просит арестовать совладельца компании "Сумма" Магомедова
6
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники