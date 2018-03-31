Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре

Политика
31 марта, 14:07 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО область 31, марта. /ТАСС

Лидер коммунистов также заявил, что Павел Грудинин "стал лидером национального масштаба"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОЖДЕСТВЕНО, Московская область, 31 марта. /ТАСС/. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил в субботу на пленуме своей партии, что участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин примет участие в сентябрьских выборах, не уточнив при этом, в рамках какой избирательной кампании и в каком статусе.

"Павел Николаевич стал лидером национального масштаба. Он возглавляет это движение и активно его продолжит", - заявил Зюганов.

"У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов, его программа сплотила 200 ведущих организаций, будем активно ему помогать и поддерживать", - отметил политик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич
Темы
КПРФ Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
3
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро восстановлено после сбоя
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники