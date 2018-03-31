Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре

РОЖДЕСТВЕНО, Московская область, 31 марта. /ТАСС/. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил в субботу на пленуме своей партии, что участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин примет участие в сентябрьских выборах, не уточнив при этом, в рамках какой избирательной кампании и в каком статусе.

"Павел Николаевич стал лидером национального масштаба. Он возглавляет это движение и активно его продолжит", - заявил Зюганов.

"У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов, его программа сплотила 200 ведущих организаций, будем активно ему помогать и поддерживать", - отметил политик.