МИД РФ призывает Израиль и Палестину воздержаться от обострения ситуации в секторе Газа

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия призывает Израиль и Палестину воздержаться от шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности и ухудшении ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати российского МИД, опубликованном в субботу.

"Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения. Призываем стороны воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения на настоящий момент получили не менее 1,4 тыс. арабов.