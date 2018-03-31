Грудинин считает, что внутри КПРФ есть запрос на перемены

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин считает, что внутри партии коммунистов есть запрос на перемены.

"Мы прошли бой, и этот бой, это сражение показало все плюсы и минусы, в том числе и надо, конечно, делать выводы из того, что мы получили", - заявил он, выступая в субботу на пленуме коммунистов, на котором подводились итоги прошедшей избирательной кампании.

"Где-то есть слабые места и, я думаю, что председатель партии и президиум обязательно сделают оценку, но перестраиваться обязательно надо. Очень большой запрос на перемены внутри партии", - считает Грудинин.

Сам Грудинин не является членом партии КПРФ.