Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грудинин считает, что внутри КПРФ есть запрос на перемены

Политика
31 марта, 15:12 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО область/ 31, марта. /ТАСС

Отмечается, что сам Павел Грудинин не является членом партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин считает, что внутри партии коммунистов есть запрос на перемены.

"Мы прошли бой, и этот бой, это сражение показало все плюсы и минусы, в том числе и надо, конечно, делать выводы из того, что мы получили", - заявил он, выступая в субботу на пленуме коммунистов, на котором подводились итоги прошедшей избирательной кампании.

"Где-то есть слабые места и, я думаю, что председатель партии и президиум обязательно сделают оценку, но перестраиваться обязательно надо. Очень большой запрос на перемены внутри партии", - считает Грудинин.

Сам Грудинин не является членом партии КПРФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Темы
КПРФ Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
3
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники