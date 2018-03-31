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Генконсул США в Петербурге сообщил журналистам о готовности покинуть Россию

Политика
31 марта, 16:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Томас Лири отказался отвечать на другие вопросы, а его коллега призвал представителей СМИ обращаться к пресс-секретарю посольства в Москве

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири заявил журналистам о готовности уехать из России, не ответив на вопрос, с каким чувством он покидает Петербург.

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"Мы готовы уехать", - сказал он, выйдя в субботу к зданию консульства на улице Фурштатской. От других комментариев консул отказался, а второй сотрудник диппредставительства предложил журналистам обращаться к пресс-секретарю посольства в Москве.

Сотрудники диппредставительства выносят вещи из здания на Фурштатской. В настоящее время они грузят в фургон с дипломатическими номерами мешки и ящики с оргтехникой, передает корр. ТАСС. Флаг США на здании генконсульства по-прежнему на месте, утром его подняли, хотя ранее он был приспущен из-за траура по жертвам трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить здание генконсульства на Фурштатской улице в Петербурге не позднее 31 марта, сообщили в МИД РФ.

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