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Москва направила Лондону ноту со списком вопросов по делу Скрипалей

Политика
31 марта, 19:08 дата обновления: 31 марта, 19:30 UTC+3

Российская сторона также требует от Лондона ответа, на каком основании Франция привлечена к расследованию инцидента в Солсбери

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне в субботу направило в МИД Великобритании ноту, в которой содержится список вопросов по так называемому делу Скрипалей. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"31 марта посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей", - говорится в сообщении. Всего в списке 14 вопросов, они размещены на сайте МИД РФ.

Россия требует от Лондона объяснений, на основании каких признаков установлено российское происхождение вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. 

"На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери?" - сказано в 12-м вопросе.

Еще в одном вопросе требуется сообщить, разрабатывались ли в Соединенном Королевстве образцы отравляющего вещества, которым отравили экс-полковника и его дочь.

"Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?", - сказано в 14-м вопросе.

В запросе также уточняется, на каком основании к расследованию оправления была привлечена Франция. 

"На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?" - приводится вопрос в тексте документа.

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