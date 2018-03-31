Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Париже направило в субботу в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов по делу Скрипалей. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Посольство Российской Федерации в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

МИД РФ потребовал объяснить, на каком основании к расследованию была привлечена французская сторона. Также Россия потребовала от французских специалистов объяснить, "на основании каких признаков они сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа "Новичок" и как они установили "российский характер" происхождения примененного в Солсбери вещества.

Помимо этого, Москва поинтересовалась, какими знаниями обладают парижские эксперты в области боевых отравляющих веществ или их аналогов и имеются ли у Франции контрольные образцы - эталоны вещества.

Ранее МИД РФ направил аналогичный запрос внешнеполитическому ведомству Великобритании. В ноту также вошли вопросы, посвященные французскому участию в расследовании. В частности, Москва запросила данные, уведомляла ли Великобритания Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) о подключении Франции к расследованию инцидента и были ли переданы результаты французского расследования в распоряжение техсекретариата организации. Кроме того, Россия потребовала ответа на вопросы, какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании и какие нормы процессуального законодательства Соединенного Королевства позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство.