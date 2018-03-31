Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало объяснения замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса относительно досмотра самолета "Аэрофлота" в лондонском Хитроу попыткой отвлечь внимание от провокационных действий сотрудников британских правоохранительных органов. Об этом в субботу сообщили в российском дипломатическом представительстве в Соединенном Королевстве.

"Это очевидная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий сотрудников британских правоохранительных органов, которые в нарушение действующих правил пытались осуществить досмотр воздушного судна без присутствия капитана", - отмечается в распространенном пресс-службой посольства сообщении.

"Логику господина Уоллеса трудно понять. "Аэрофлот" и российские аэропорты придерживаются строгих международных стандартов безопасности и в этом отношении здесь нет сомнений. Более того, довольно странно искать "наркотики и огнестрельное оружие", предназначенные для "ввоза в страну" в пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров. Это официальное объяснение только усиливает наши сомнения относительно реальных намерений группы, которая пыталась провести незаконный досмотр", - подчеркивается в сообщении.

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес ранее в субботу назвал рутинной процедурой проверку самолета компании "Аэрофлот", проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу. "Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну", - говорится в коммюнике замглавы МВД, направленном в ТАСС в ответ на соответствующий запрос. "После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса", - добавил он.

В пятницу в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели досмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров". Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснений, назвав произошедшее грубой провокации британских властей.