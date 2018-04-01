Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Первый самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел в субботу из Вашингтона. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Соединенных Штатах.

"Первый взлетел", - сказали в дипмиссии. Там также рассказали, что посол России в США Анатолий Антонов лично проводил коллег с их семьями практически до трапа одного из Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Антонов ранее пояснил журналистам, что всего для дипломатов было предоставлено два самолета, оба они должны вылететь из США в субботу. Маршрут одного из них проходит через Нью-Йорк - там на борт поднимутся также высылаемые сотрудники генконсульства и постоянного представительства РФ при ООН. "Один самолет залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк, заберет оттуда 14 семей и полетит непосредственно в Москву", - добавил глава дипмиссии.

Второй сразу направится в Москву из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса. Всего, учитывая членов семей дипработников, Соединенные Штаты покидает 171 человек. Все вещи были погружены уже в пятницу. По словам Антонова, посольство "обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться".

Отзыв дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.