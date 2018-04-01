Спецборт прибыл в Нью-Йорк за высылаемыми российскими дипломатами

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Спецсамолет, направленный за высылаемыми из США российскими дипломатами, приземлился в субботу в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Посол России в США Анатолий Антонов, пояснил, что всего для дипломатов было предоставлено два самолета. Первый из них делает остановку в Нью-Йорке, чтобы принять на борт двух сотрудников генконсульства РФ и 12 сотрудников постпредства РФ с семьями, а второй летит сразу в Москву.

Всего, учитывая членов семей дипработников, Соединенные Штаты покидает 171 человек.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.