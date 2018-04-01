Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сирии в ходе масштабной операции освободили из плена более 30 заложников

Политика
1 апреля, 1:03 дата обновления: 1 апреля, 1:18 UTC+3

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 30 заложников освобождены из плена в ходе беспрецедентной по масштабам операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника", - сказал Евтушенко.

Он рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

"Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием
2
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
3
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
4
Суд арестовал на два месяца брата совладельца группы "Сумма"
5
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
6
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
7
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники