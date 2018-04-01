В Сирии в ходе масштабной операции освободили из плена более 30 заложников

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 30 заложников освобождены из плена в ходе беспрецедентной по масштабам операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника", - сказал Евтушенко.

Он рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

"Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек", - заключил он.