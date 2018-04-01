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Борт с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Политика
1 апреля, 4:01 UTC+3

Ранее другой самолет с дипломатами вылетел в российскую столицу из вашингтонского аэропорта

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НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Самолет с российскими дипломатами, покидающими США по требованию американских властей, вылетел из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Ил-96 ранее взял на борт российских дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать на родину 14 сотрудников генерального консульства РФ в США и постоянного представительства России при ООН с семьями. Спецборт преодолел расстояние от столицы США до крупнейшего города страны за 49 минут, благополучно приземлившись в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 17:47 (00:47 мск 1 апреля).

Второй самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву в субботу в 18:17 (01:17 мск 1 апреля). Всего Соединенные Штаты в субботу покидает 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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