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Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке

Политика
1 апреля, 6:55 дата обновления: 1 апреля, 7:29 UTC+3

Глава Кузбасса назвал свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове

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YouTube/Пресс-служба АКО

КЕМЕРОВО, 1 апреля /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

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Биография Амана Тулеева

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию" , - сказали в пресс-службе.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове. 

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

"Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них - дети, наши дети, - добавил Тулеев. - Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы".

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При этом он добавил, что "делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи". "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - продолжил Тулеев. "Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области", - заявил губернатор. "Еще раз спасибо всем. За то что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон", - добавил Тулеев.

В своем обращении он также поблагодарил жителей Кузбасса. "Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь - от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен", - признался Тулеев. "Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю", - пожелал он.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.

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