Меняйло: заявление об отставке Тулеева является его правом

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Заявление об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года, является его правом, заявил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Губернатор подал прошение об отставке. Это его право", - сказал Меняйло, отказавшись от дальнейших комментариев.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация о возможной отставке появилась после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", из-за которого погибли 64 человека.