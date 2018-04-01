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Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева

Политика
1 апреля, 9:25 UTC+3

Президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева

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Владимир Путин и Аман Тулеев

Владимир Путин и Аман Тулеев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

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"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В воскресенье 73-летний Тулеев обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию. Он руководит Кемеровской областью с 1997 года. Тулеев назвал свое решение "единственно верным" после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.

Слухи об отставке Тулеева появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в кемеровском ТЦ.

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Кемеровская область Отставки и назначения Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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