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Глава кабмина Якутии: Цивилев смог добиться серьезных успехов за время работы в регионе

Политика
1 апреля, 10:23 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 1, апреля. /ТАСС

Евгений Чекин охарактеризовал врио губернатора Кемеровской области как человека "неравнодушного, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации"

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ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев за период работы в Якутии на посту гендиректора угледобывающей компании "Колмар" за короткий срок смог создать динамичное и перспективное производство, а также зарекомендовал себя как неравнодушный и принципиальный руководитель. Такое мнение высказал ТАСС глава кабмина Якутии Евгений Чекин.

"С Сергеем Евгеньевичем [Цивилевым] я познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании "Колмар", которая за весьма короткий срок смогла добиться серьезных результатов, причем не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ. <…> Не только я, но и многие якутяне знают Сергея Евгеньевича как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации", - сказал Чекин.

По словам Чекина, всего лишь за три года под руководством Цивилева запустили два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом. "В начале февраля в поселке Чульман (Нерюнгринского района Якутии - прим. ТАСС) мы с Сергеем Евгеньевичем дали старт строительству жилого комплекса, в состав которого входят три общежития и два жилых дома для семейного проживания, спортивная и детская площадки, зона отдыха", - добавил Чекин.

По мнению главы кабмина Якутии, Цивилев создал успешное предприятие, которое предлагает коллективу один из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов. Сотрудники систематически проходят обучение, в том числе организуются стажировки в международных компаниях. "Начиная с первого месяца работы в компании, им выплачиваются так называемые "северные" надбавки", - отметил он.

"Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Компания является резидентом ТОР "Южная Якутия". Место гендиректора компании "Колмар" занял Артем Левин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора - директора по производству УК "Колмар".

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

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Темы
Якутия Хабаровский край Кемеровская область Отставки и назначения Отставки губернаторов Отставка Амана Тулеева
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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