Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области

МОСКВА. 1 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова, Дмитрий Трунов/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, один из самых старых во всех смыслах российских политиков, стал первой политической жертвой разрушительного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека. В воскресенье Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, обратился к президенту с просьбой об отставке.

Пожар в торговом центре неделю назад всколыхнул весь регион и всю страну не только количеством жертв, но и тем, что две трети погибших оказались детьми, которые не смогли выбраться из огня, оказавшись либо заблокированными в зале кинотеатра из-за отсутствия пожарных выходов, либо заблудившись в здании, не приспособленном для использования в качестве торгового центра.

Градус общественного напряжения в области подогрели и распространявшиеся слухи о том, что власти занижают число погибших. Однако Тулеев, всегда пользовавшийся авторитетом в области, в этот раз совершил несколько ошибок. Он не появился на месте трагедии, объяснив, что не хотел мешать работе спасателей; не вышел к людям на многотысячную акцию памяти перед зданием администрации, участники которой требовали, в том числе ответа на вопрос - кто виноват в гибели детей; публично назвал участников этой акции "бузотерами".

В итоге Тулеев, который на выборах показывал один из наиболее высоких уровней поддержки со стороны избирателей - свыше 90%, - объявил о своей отставке. Слухи о его скором уходе активизировались после того, как в 2017 году он на несколько месяцев выпал из общественного поля в связи с операцией на позвоночнике и последующей реабилитацией. Его полномочия истекали в 2020 году, и он сам никогда не демонстрировал желания уйти до их окончания. Но бремя "Зимней вишни" оказалось слишком тяжелым.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал Тулеев, объясняя свой уход.

Закончилась "эра Тулеева" в Кузбассе, которая включала и усмирение шахтерских бунтов в разгар эпохи неплатежей, и начало экономического возрождения угольной отрасли, а за ней и региона, и жесткие споры с предпринимателями, и выстраивание эффективной системы социальной поддержки в регионе.

40 лет в политике

Приказ о назначении министра по делам СНГ Амана Тулеева главой администрации Кемеровской области президент Борис Ельцин подписал 1 июля 1997 года. Политическая же карьера Тулеева, профессионального железнодорожника, началась в регионе еще в 1989 году. Тогда он впервые принимал участие в выборах народных депутатов СССР, но, как отмечает губернатор в своей книге "Преодоление", первый блин вышел комом, и попытка получить депутатский мандат вышла неудачной.

"Во-первых, достался не тот избирательный округ - от города Кемерово. Гораздо лучше со мной был знаком юг Кузбасса, где, можно сказать, каждый квадратный метр я изучил на коленках, - вспоминает Тулеев. - Во-вторых, к самому разгару агитационной кампании подоспела дипломная сессия в академии (Академия общественных наук - прим. ТАСС). Мне не удалось договориться ни об отпуске, ни о перенесении дипломирования. А главное, "демократическая" рать, ничего не знавшая ни о моей жизни, ни о том, как и чем я занимался на всем ее протяжении, одно долбила: обкомовец! В то время, если ты работал в парторганизации, к тебе отношение было такое, как будто ты в зоне отсидел за разбой или грабеж".

Но этот проигрыш стал для Тулеева отправной точкой. По словам политика, он не привык мириться с поражениями и уже в 1990 году пошел в депутаты Верховного Совета РСФСР и в облсовет народных депутатов. Победил в обоих случаях.

В 1991 году кемеровский политик впервые пробует свои силы на выборах президента РСФСР. В основе его программы - несогласие с курсом реформ, который проводит Ельцин, потому что "этот курс вел к развалу государства и обнищанию людей" - это формулировка из официальной биографии. За Тулеева проголосовали 6,81% избирателей - четвертое место среди кандидатов, при этом в Кузбассе он получил около 45% голосов.

В 1991 году Тулеев работает председателем кемеровского облисполкома, поддерживает ГКЧП, за что в сентябре Борис Ельцин снимает его с этого поста. После разгона Верховного совета в ноябре 1993 года будущего губернатора избрали членом Совета Федерации от Кемеровской области. В следующем году он возглавил областное заксобрание после победы своего блока "Народовластие" на выборах.

Тулеев оставался спикером заксобрания до августа 1996 года - тогда ему поступило приглашение возглавить министерство по делам СНГ. Проработав министром всего год, Тулеев просит вернуть его в Кузбасс, где ситуация все больше накаляется: убытки нерентабельных предприятий в промышленности, строительстве и на транспорте достигли колоссальных размеров, добыча угля по сравнению с годами советской власти снизилась на треть, а зарплату не платили по несколько месяцев.

"Хочешь работать - давай договоримся"

После назначения главой администрации состоялась встреча Тулеева с Ельциным. "Выйдя от президента, в глубине души был уверен, что посылают меня в Кузбасс только затем, чтобы заглушить предстоящую забастовку, чтобы я уговорил людей и все, - вспоминает Тулеев. - Дальше без денег в дотационном регионе ни один глава не удержится".

Бастующая Кемеровская область была на пороге "рельсовой войны". Весной 1998 года из-за бедственного положения шахтеры перекрыли Транссиб. Митингующие не пускали ни грузовые, ни пассажирские поезда - скопилось более 100 составов. По словам Тулеева, он больше всего опасался рукопашной на рельсах: с одной стороны - разъяренные шахтеры, с другой - толпа возмущенных пассажиров.

Тулеев встречался с бастующими практически ежедневно, говорил о том, что такая "блокада" наносит ущерб экономике, тормозит работу и других предприятий. Критическая ситуация в Кузбассе продолжалась полтора месяца. Постепенно, с 1999 года, ситуация в регионе начинает выправляться. Тогда Борис Ельцин даже наградит Тулеева орденом Почета, но тот откажется от награды: "Я не спал ночами, не находил себе места днем. Одним словом, решение далось мне нелегко, но поступить иначе я не мог". Через год, в сентябре 2000 года, губернатор Кузбасса принял этот орден из рук нового президента - Владимира Путина.

В 2000-х экономика региона ускоряется: развивается металлургия, химическая промышленность, в углепроме открываются новые предприятия, растет производство: к концу 2017 года добыча достигнет рекордных за всю историю Кузнецкого угольного бассейна 241 млн т, тогда как лучший результат в советские годы - 160 млн. Однако в этот период роста произойдут и самые масштабные аварии на шахтах: в 2007 году - на "Ульяновской" и "Юбилейной", в 2010 году - на "Распадской".

Тулеев формирует в регионе свою систему работы с бизнесом: крупные холдинги и промышленные объединения подписывают соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. В них они берут на себя обязательства по инвестициям, отчислениям налогов, выделяют деньги на нужды области, социальную сферу и благоустройство, финансируют губернаторские акции. Например, в последние два года покупают велосипеды для детей и палки для скандинавской ходьбы - для пенсионеров.

Тулеев признавался, что встречи с бизнесом проходят довольно жестко, есть споры, но в итоге стороны договариваются. В интервью ТАСС губернатор рассказывал, что эти встречи похожи на торг. "Я говорю: "Хочешь нормально работать - давай договоримся". Глава Кузбасса жестко воздействует на те компании, к работе которых у него есть претензии: обращается в правоохранительные органы, пишет напрямую в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

"Вздыблю страну"

Тулеев открыто выходил на конфликты, часто задействовал для этого СМИ. Выступал с критикой в адрес РЖД по поводу отгрузки угля и тарифов на его перевозку, волевым решением мог ввести режим ЧС на предприятии жизнеобеспечения. Если это авария на шахте или любое другое происшествие, Тулеев брал ситуацию под личный контроль, возглавлял штаб и готов был сразу выезжать на место.

Губернатор готов был и вступиться за своих подчиненных, даже если для этого нужно оспорить действия федеральных структур. Во время большого скандала осенью 2016 года, когда арестовали по подозрению в вымогательстве акций угольной компаний восемь высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в том числе двух вице-губернаторов, Тулеев провел пресс-конференцию и заявил, что целью "атаки" является именно он.

Губернатор позиционировал себя как гаранта стабильности в Кузбассе, именно это стало одним из доводов к его выдвижению на выборы главы региона в 2015 году. Тогда он заявлял: если будет новый губернатор, неизбежен передел собственности в промышленности, в первую очередь - в угольной. Новый глава, скорее всего, отменит и часть введенных льгот, как отмечал Тулеев - возможно, "как экономист" этот человек будет прав с точки зрения сокращения расходов бюджета. На тот момент потери региональной казны исчислялись миллиардами из-за падения цен на уголь, одновременно существенно рос госдолг.

Помощь слабым, обездоленным и несправедливо обиженным всегда была основной темой Тулеева. И в последние годы, и в кризис 2008-2009 годов - глава Кузбасса не отказывался от введенных им льгот: в регионе действует так называемая "пенсия Тулеева", сокращенный рабочий день для женщин по пятницам, льготы при оплате ЖКУ для населения. "Если я не сделаю этого, не поддержу население, то социальной стабильности в регионе не будет, опять будем сидеть на забастовках, митингах. А я уже на рельсах в свое время с шахтерами насиделся", - говорит он.

Тулеев всегда умел распознать "волну" и оказаться на самом гребне. Например, в 2016 году он вел в регионе запрет на коллекторскую деятельность. Как пояснял он в интервью ТАСС, отмена этого закона прокуратурой была ожидаема: "Но прикинул: он (прокурор - прим. ТАСС) отменит, но месяца три я выгадываю, а за это время я вздыблю и страну, и внимание к проблеме привлеку". Коллекторы и правда обратились в Генпрокуратуру, а потом закон пришлось отменять, но к тому времени уже был принят федеральный закон о коллекторах.