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Зюганов считает абсолютно правильным решение Тулеева подать в отставку

Политика
1 апреля, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Лидер КПРФ отметил, что трагедия настолько потрясла всю страну, что дальше работать в качестве губернатора невозможно и неверно

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области - правильное решение, после которого необходимо делать выводы и принимать экстренные меры по улучшению жизни людей и повышению их безопасности.

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"Трагедия, в которой погиб 41 ребенок, тяжелейшая. Если в регионе происходят такие события, то его руководство, как правило, подает в отставку", - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"На мой взгляд, решение Тулеева абсолютно правильное. Я видел его заявление о том, что моральный груз настолько тяжелый, трагедия настолько потрясла всю страну, что дальше работать в качестве губернатора невозможно и неверно", - отметил Зюганов. По его мнению, отставка Тулеева - "это шаг правильный, но важно так работать, чтобы не допускать подобных трагедий".

"Причиной всех этих трагедий является нажива, корысть, коррупция, кумовство и грубейшее нарушение технологической дисциплины. Надо делать выводы и принимать экстренные меры", - считает лидер коммунистов. "Кузбасс - это один из сложнейших регионов, где работают и живут достойные мужественные люди - шахтеры, металлурги, транспортники. Этот регион требует большой головы, силы воли и умения ежедневно общаться с рабочим классом, с трудовой интеллигенцией", - сказал политик.

"Сейчас важно сделать все, чтобы общая трагедия, общие переживания переправились в совершенно конкретные действия - по [обеспечению] достойной жизни людей и безопасности наших соотечественников", - заключил он.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

Обращение Тулеева

В воскресенье 73-летний Тулеев обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию. Он руководил Кемеровской областью с 1997 года. Тулеев назвал свое решение "единственно верным" после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек.

Слухи об отставке Тулеева появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после пожара в кемеровском ТЦ.

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Темы
КПРФ Кемеровская область Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Зюганов, Геннадий Андреевич Путин, Владимир Владимирович
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